Atelier d’auto-massage Résidence Les Jardins de Belleville Paris mercredi 8 octobre 2025.

Prenez soin de vous, simplement

Accessible sans inscription, cette séance vous guidera à travers des gestes simples et efficaces pour vous masser vous-même, que ce soit pour détendre les muscles, améliorer la circulation ou simplement vous ressourcer.

Un moment à offrir à votre corps et à votre esprit, dans la bonne humeur et la convivialité.

La Résidence Les Jardins de Belleville vous propose un atelier d’auto-massage, ouvert à tous, pour apprendre à soulager les tensions et retrouver sérénité et vitalité.

Une pause bien-être à partager, dans une ambiance conviviale et apaisante.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 30 personnes

Informations: 01 83 97 70 00

Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T14:00:00+02:00

fin : 2025-10-08T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T11:00:00+02:00_2025-10-08T12:00:00+02:00

Résidence Les Jardins de Belleville 259 rue de Belleville 75019 Paris

https://www.univi.fr/etablissement/univi-ehpad-medicalise-a-paris-jardinsdebelleville/