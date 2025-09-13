Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo Figeac

Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo Figeac samedi 13 septembre 2025.

Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo

Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Du 13 au 23 septembre c’est la Semaine européenne de la mobilité à Figeac

Du 13 au 23 septembre c’est la Semaine européenne de la mobilité à Figeac. Cet événement a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus durables. .

Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larouefedere.org

English :

September 13 to 23 is European Mobility Week in Figeac

German :

Vom 13. bis 23. September findet in Figeac die Europäische Mobilitätswoche statt

Italiano :

Settimana europea della mobilità in Figeac dal 13 al 23 settembre

Espanol :

Semana Europea de la Movilidad en Figeac del 13 al 23 de septiembre

L’événement Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo Figeac a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Figeac