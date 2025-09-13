Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo Figeac
Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo
Place Vival Figeac Lot
Du 13 au 23 septembre c’est la Semaine européenne de la mobilité à Figeac. Cet événement a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus durables. .
Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larouefedere.org
English :
September 13 to 23 is European Mobility Week in Figeac
German :
Vom 13. bis 23. September findet in Figeac die Europäische Mobilitätswoche statt
Italiano :
Settimana europea della mobilità in Figeac dal 13 al 23 settembre
Espanol :
Semana Europea de la Movilidad en Figeac del 13 al 23 de septiembre
