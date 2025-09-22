Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo La Forge Figeac

Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo La Forge Figeac lundi 22 septembre 2025.

Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo

La Forge 2, avenue du Maréchal Foch Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 15:00:00

fin : 2025-09-22 19:00:00

Date(s) :

2025-09-22

Du 13 au 23 septembre c’est la Semaine européenne de la mobilité à Figeac

Du 13 au 23 septembre c’est la Semaine européenne de la mobilité à Figeac. Cet événement a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus durables. .

La Forge 2, avenue du Maréchal Foch Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larouefedere.org

English :

September 13 to 23 is European Mobility Week in Figeac

German :

Vom 13. bis 23. September findet in Figeac die Europäische Mobilitätswoche statt

Italiano :

Settimana europea della mobilità in Figeac dal 13 al 23 settembre

Espanol :

Semana Europea de la Movilidad en Figeac del 13 al 23 de septiembre

L’événement Atelier d’Auto Réparation de Son Vélo Figeac a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Figeac