Atelier d’auto-réparation de vélo avec Cyclocube Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Les mécanos bénévoles de l’association CycloCube vous accompagnent pour apprendre à réparer et entretenir votre vélo !

Possibilité de paiement des pièces (chambre à air, freins, câbles…) sur place par carte bancaire uniquement.

L’atelier peut être annulé en cas de force majeure.

Tous les samedis de 10h à 13h

Parvis de la médiathèque

Entrée libre

logo CycloCube ; Crédits : CycloCube

Vous voulez découvrir la mécanique vélo et progresser ? Venez apprendre et pratiquer à l’atelier d’auto-réparation vélo de CycloCube ! Le samedi de 10h à 13h sur le parvis de la médiathèque Marguerite Yourcenar.

Du samedi 18 avril 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

samedi

de 10h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T13:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T13:00:00+02:00;2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T13:00:00+02:00;2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T13:00:00+02:00;2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T13:00:00+02:00;2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T13:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T13:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T13:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T13:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T13:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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