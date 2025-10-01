ATELIER D’AUTO RÉPARATION DE VÉLO Recyclerie Seconde Vie Bagnères-de-Bigorre

ATELIER D’AUTO RÉPARATION DE VÉLO

Recyclerie Seconde Vie BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

2025-10-01

Venez apprendre à réparer un vélo (le vôtre ou l’un des nôtres). Mise à

disposition d’outils et de pieds d’atelier et en supplément, possibilité

d’acheter et d’utiliser des consommables.

Adhésion obligatoire à l’association de 5€. Inscription par téléphone ou mail

Le SYMAT (Syndicat Mixte de collecte des déchets) a le plaisir d’annoncer la 6ème édition du Festival (presque) Zéro Déchet 65, qui se tiendra du mercredi 1 octobre au samedi 4 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire des Hautes-Pyrénées.

Pour cette 6ème édition, plus de 65 animations sont prévues sur l’ensemble du territoire, autour de thématiques variées ateliers DIY (Do It Yourself), jardinage au naturel, consommation responsable, réemploi, ciné-débat, spectacles, conférences, disco soupe et bien plus encore. Ces événements, conçus pour tous les publics, ont pour objectif de susciter l’intérêt et l’engagement de chacun en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement. .

Recyclerie Seconde Vie BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 73 59 01 recyclerieb2b@gmail.com

English :

Come and learn how to repair a bike (yours or ours). Tools and

tools and workshop stands, plus the chance to buy and use consumables

to buy and use consumables.

Compulsory 5? association membership. Registration by phone or e-mail

German :

Kommen Sie und lernen Sie, wie man ein Fahrrad (Ihr eigenes oder eines von uns) repariert. Bereitstellung

werkzeug und Werkstattfüße werden zur Verfügung gestellt

verbrauchsmaterial zu kaufen und zu verwenden.

Die Mitgliedschaft im Verein ist obligatorisch und kostet 5? Anmeldung per Telefon oder E-Mail

Italiano :

Venite a imparare a riparare una bicicletta (la vostra o la nostra). Strumenti e

attrezzi e cavalletti da officina e, inoltre, la possibilità di acquistare

di acquistare e utilizzare materiali di consumo.

Iscrizione obbligatoria all’associazione di 5? Iscrizione per telefono o e-mail

Espanol :

Ven y aprende a reparar una bicicleta (la tuya o la nuestra). Herramientas y

herramientas y puestos de taller y, además, la posibilidad de adquirir

de comprar y utilizar consumibles.

Afiliación obligatoria a la asociación de 5? Inscripción por teléfono o correo electrónico

