Atelier d’auto-réparation de vélos Médiathèque Virginia Woolf Paris

Permanence de 3 heures (14h-17h) – entrée libre, au fil de l’eau.

Un problème avec votre vélo ?

Les bénévoles de l’association Le Petit Biclou vous aideront à le résoudre !

Le samedi 08 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR