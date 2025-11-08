Atelier d’auto-réparation de vélos Médiathèque Virginia Woolf Paris
Atelier d’auto-réparation de vélos Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 8 novembre 2025.
Permanence de 3 heures (14h-17h) – entrée libre, au fil de l’eau.
Un problème avec votre vélo ?
Les bénévoles de l’association Le Petit Biclou vous aideront à le résoudre !
Le samedi 08 novembre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-08T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-08T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-08T14:00:00+02:00_2025-11-08T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR