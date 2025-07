ATELIER D’AUTO-RÉPARATION: VÉLO La Pompe Florac Trois Rivières

ATELIER D’AUTO-RÉPARATION: VÉLO La Pompe Florac Trois Rivières mardi 5 août 2025.

ATELIER D’AUTO-RÉPARATION: VÉLO

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 16:30:00

fin : 2025-08-05 19:00:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-19

Ateliers d’auto-réparation de 16h30 à 19h (arriver avant 18h30 !).

Ateliers d’auto-réparation mardi 5 août et mardi 19 août, de 16h30 à 19h (arriver avant 18h30 !).

Vous y trouverez de l’entraide, des outils, et des pièces d’occasion à prix libre pour réparer vos vélos !

La participation aux ateliers est gratuite, il suffit d’adhérer à l’association (adhésion à prix libre, à renouveler annuellement) .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31

English :

Self-repair workshops: from 4.30pm to 7pm (arrive before 6.30pm!).

German :

Selbstreparatur-Workshops: von 16:30 bis 19:00 Uhr (vor 18:30 Uhr ankommen!).

Italiano :

Laboratori di auto-riparazione: dalle 16.30 alle 19.00 (arrivare prima delle 18.30!).

Espanol :

Talleres de autorreparación: de 16.30 a 19.00 horas (¡hay que llegar antes de las 18.30!).

L’événement ATELIER D’AUTO-RÉPARATION: VÉLO Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-07-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes