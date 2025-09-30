ATELIER D’AUTO RÉPARATION VÉLO Tiers-Lieu La Pompe Florac Trois Rivières
ATELIER D’AUTO RÉPARATION VÉLO Tiers-Lieu La Pompe Florac Trois Rivières mardi 30 septembre 2025.
Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Participation libre
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
2025-09-30
Atelier vélo Auto-réparation
À la Maison du vélo, venez apprendre à réparer vous-même votre bicyclette, avec outils, conseils et pièces d’occasion. Atelier solidaire et participatif, sans réservation. Gratuit, adhésion à prix libre.
Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 13 93 contact@atelier-lapompe.com
English :
Bicycle workshop: Self-repair
At the Maison du vélo, come and learn how to repair your bike yourself, with tools, advice and second-hand parts. Solidarity and participation workshop, no reservation required. Free, membership free.
German :
Fahrrad-Workshop: Selbstreparatur
Lernen Sie im Maison du vélo, wie Sie Ihr Fahrrad selbst reparieren können, mit Werkzeugen, Tipps und gebrauchten Teilen. Solidarischer und partizipativer Workshop, ohne Reservierung. Kostenlos, Mitgliedschaft frei.
Italiano :
Officina della bicicletta: auto-riparazione
Alla Maison du vélo, venite a imparare a riparare la vostra bicicletta da soli, con attrezzi, consigli e pezzi di seconda mano. Non è necessaria la prenotazione. Gratuito, l’iscrizione è gratuita.
Espanol :
Taller de bicicletas: autorreparación
En la Maison du vélo, venga a aprender a reparar usted mismo su bicicleta, con herramientas, consejos y piezas de segunda mano. No es necesario reservar. Gratuito, afiliación gratuita.
