Informations pratiques

Florac Trois Rivières

ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO

Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:30:00

fin : 2026-09-16 19:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-29

À la Maison du vélo, venez apprendre à réparer vous-même votre bicyclette, avec outils, conseils et pièces d’occasion. Atelier solidaire et participatif, sans réservation. Gratuit, adhésion à prix libre.

À la Maison du vélo, venez apprendre à réparer vous-même votre bicyclette, avec outils, conseils et pièces d’occasion. Atelier solidaire et participatif, sans réservation. Gratuit, adhésion à prix libre. .

Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 88 52 23 41 contact@atelier-lapompe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0At the Maison du v%E9lo, come learn how to repair your own bicycle—with tools, advice, and used parts. A community-driven, participatory workshop—no reservation required. Free admission; membership is pay-what-you-can.

L’événement ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes