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AGENDA · Florac Trois Rivières

ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO Tiers-Lieu La Pompe Florac Trois Rivières

mercredi 16 septembre 2026 · Tiers-Lieu La Pompe · Florac Trois Rivières

ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO Tiers-Lieu La Pompe Florac Trois Rivières

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Tiers-Lieu La Pompe
Adresse
11 rue Théophile Roussel
Ville
48400 Florac Trois Rivières
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Florac Trois Rivières

ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO

Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 19:00:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-29

À la Maison du vélo, venez apprendre à réparer vous-même votre bicyclette, avec outils, conseils et pièces d’occasion. Atelier solidaire et participatif, sans réservation. Gratuit, adhésion à prix libre.
À la Maison du vélo, venez apprendre à réparer vous-même votre bicyclette, avec outils, conseils et pièces d’occasion. Atelier solidaire et participatif, sans réservation. Gratuit, adhésion à prix libre.   .

Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 88 52 23 41  contact@atelier-lapompe.com

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English :

%C0At the Maison du v%E9lo, come learn how to repair your own bicycle—with tools, advice, and used parts. A community-driven, participatory workshop—no reservation required. Free admission; membership is pay-what-you-can.

L’événement ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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