ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO Tiers-Lieu La Pompe Florac Trois Rivières
mercredi 16 septembre 2026 · Tiers-Lieu La Pompe · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO
Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 19:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-29
À la Maison du vélo, venez apprendre à réparer vous-même votre bicyclette, avec outils, conseils et pièces d’occasion. Atelier solidaire et participatif, sans réservation. Gratuit, adhésion à prix libre.
À la Maison du vélo, venez apprendre à réparer vous-même votre bicyclette, avec outils, conseils et pièces d’occasion. Atelier solidaire et participatif, sans réservation. Gratuit, adhésion à prix libre. .
Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 88 52 23 41 contact@atelier-lapompe.com
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English :
%C0At the Maison du v%E9lo, come learn how to repair your own bicycle—with tools, advice, and used parts. A community-driven, participatory workshop—no reservation required. Free admission; membership is pay-what-you-can.
L’événement ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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