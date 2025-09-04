Atelier d’automassage SARLABOUS Sarlabous

Atelier d’automassage SARLABOUS Sarlabous jeudi 4 septembre 2025.

Atelier d’automassage

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 17:00:00

fin : 2025-09-04 18:30:00

Date(s) :

2025-09-04

Atelier d’automassage des jambes au Moulin des Baronnies

Un temps de détente pour découvrir des gestes simples et efficaces permettant de relâcher les tensions et de retrouver légèreté et vitalité.

Caroline, praticienne diplômée en massage bien-être, accompagnera les participants pas à pas afin de transmettre des techniques d’automassage faciles à reproduire chez soi.

Un rendez-vous chaleureux et ressourçant dans le cadre apaisant du Moulin des Baronnies.

Informations & inscriptions Caroline 07 68 31 84 21

.

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

English :

Leg self-massage workshop at Moulin des Baronnies

A time of relaxation to discover simple, effective gestures for releasing tension and regaining lightness and vitality.

Caroline, a qualified wellness massage practitioner, will guide participants step by step through self-massage techniques that are easy to reproduce at home.

A warm and rejuvenating rendez-vous in the soothing setting of the Moulin des Baronnies.

Information & registration: Caroline ? 07 68 31 84 21

German :

Workshop zur Selbstmassage der Beine in der Moulin des Baronnies

Eine Zeit der Entspannung, um einfache und wirksame Gesten zu entdecken, die es ermöglichen, Spannungen zu lösen und Leichtigkeit und Vitalität wiederzufinden.

Caroline, eine diplomierte Praktikerin für Wellness-Massagen, wird die Teilnehmer Schritt für Schritt begleiten, um Selbstmassagetechniken zu vermitteln, die sich leicht zu Hause nachmachen lassen.

Ein herzliches und erholsames Treffen in der beruhigenden Umgebung der Moulin des Baronnies.

Informationen und Anmeldungen: Caroline ? 07 68 31 84 21

Italiano :

Laboratorio di automassaggio delle gambe al Moulin des Baronnies

Un momento di relax per scoprire modi semplici ed efficaci per sciogliere le tensioni e ritrovare leggerezza e vitalità.

Caroline, operatrice qualificata di massaggio del benessere, guiderà i partecipanti passo dopo passo attraverso tecniche di automassaggio facilmente riproducibili a casa.

Un’esperienza calda e rigenerante nell’ambiente rilassante del Moulin des Baronnies.

Informazioni e prenotazioni: Caroline ? 07 68 31 84 21

Espanol :

Taller de automasaje de piernas en el Moulin des Baronnies

Un momento para relajarse y descubrir métodos sencillos y eficaces para liberar tensiones y recuperar ligereza y vitalidad.

Caroline, masajista diplomada en bienestar, guiará a los participantes paso a paso a través de técnicas de automasaje fáciles de reproducir en casa.

Una experiencia cálida y rejuvenecedora en el relajante entorno del Moulin des Baronnies.

Información y reservas: Caroline ? 07 68 31 84 21

L’événement Atelier d’automassage Sarlabous a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65