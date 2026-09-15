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AGENDA · Arrens-Marsous

Atelier d’automne « L’Automne dans tous les sens » Col du Soulor Arrens-Marsous

mercredi 28 octobre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Col du Soulor
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Arrens-Marsous

Atelier d’automne « L’Automne dans tous les sens »

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Atelier d’automne « L’Automne dans tous les sens »
Une découverte de la montagne en automne à travers des activités ludiques faisant appel aux différents sens.

– Animation gratuite.
– Atelier familial (enfants accompagnés d’un adulte).
– Inscription obligatoire au 05 59 13 00 98.
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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98  contact@maisondusoulor.fr

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English :

Fall Workshop: « Fall in Every Sense »
Discover the mountains in the fall through fun activities that engage the different senses.

– Free event.
– Family workshop (children must be accompanied by an adult).
– Registration required at 05 59 13 00 98.

L’événement Atelier d’automne « L’Automne dans tous les sens » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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