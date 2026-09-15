Atelier d’automne « Les Secrets des Arbres » Col du Soulor Arrens-Marsous
mercredi 21 octobre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Atelier d’automne « Les Secrets des Arbres »
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Atelier d’automne « Les secrets des arbres »
Une découverte en famille du monde des arbres, de leur fonctionnement et de leurs secrets, à travers des activités accessibles et ludiques.
– Animation gratuite.
– Atelier familial (enfants accompagnés d’un adulte).
– Inscription obligatoire au 05 59 13 00 98.
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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr
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English :
Fall Workshop: « The Secrets of Trees »
A family-friendly exploration of the world of trees, how they work, and their secrets, through accessible and fun activities.
– Free event.
– Family workshop (children must be accompanied by an adult).
– Registration required at 05 59 13 00 98.
L’événement Atelier d’automne « Les Secrets des Arbres » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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