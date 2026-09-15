Informations pratiques

Arrens-Marsous

Atelier d’automne « Les Secrets des Arbres »

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Atelier d’automne « Les secrets des arbres »

Une découverte en famille du monde des arbres, de leur fonctionnement et de leurs secrets, à travers des activités accessibles et ludiques.

– Animation gratuite.

– Atelier familial (enfants accompagnés d’un adulte).

– Inscription obligatoire au 05 59 13 00 98.

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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98 contact@maisondusoulor.fr

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English :

Fall Workshop: « The Secrets of Trees »

A family-friendly exploration of the world of trees, how they work, and their secrets, through accessible and fun activities.

– Free event.

– Family workshop (children must be accompanied by an adult).

– Registration required at 05 59 13 00 98.

L’événement Atelier d’automne « Les Secrets des Arbres » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65