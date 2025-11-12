ATELIER D’AUTOMNE Servian
ATELIER D’AUTOMNE Servian mercredi 12 novembre 2025.
ATELIER D’AUTOMNE
13 Place du Marché Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Atelier créatif pour les 4-6 ans autour de l’automne. Couleurs, nature et imagination ! Gratuit sur inscription.
L’automne s’invite à la médiathèque de Servian !
Un atelier sensoriel et créatif spécialement conçu pour les enfants de 4 à 6 ans, pour découvrir les couleurs, les formes et les trésors de la saison.
Feuilles, pommes de pin, teintes chaudes… un moment tout en douceur pour éveiller la créativité des tout-petits.
Gratuit. Sur réservation. .
13 Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie
English :
Autumn creative workshop for 4-6 year-olds. Colors, nature and imagination! Free with registration.
German :
Kreativworkshop für 4- bis 6-Jährige rund um den Herbst. Farben, Natur und Fantasie! Kostenlos nach Anmeldung.
Italiano :
Laboratorio creativo autunnale per bambini dai 4 ai 6 anni. Colori, natura e fantasia! Gratuito con iscrizione.
Espanol :
Taller creativo de otoño para niños de 4 a 6 años. Color, naturaleza e imaginación Inscripción gratuita.
L’événement ATELIER D’AUTOMNE Servian a été mis à jour le 2025-10-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE