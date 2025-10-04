Atelier d’Automne Yoga et Cyanotype Tiers lieu Les Charitains Ébreuil
Atelier d’Automne Yoga et Cyanotype Tiers lieu Les Charitains Ébreuil samedi 4 octobre 2025.
Atelier d’Automne Yoga et Cyanotype
Tiers lieu Les Charitains Place de la Liberté Ébreuil Allier
Tarif : 60 – 60 – EUR
Offre découverte de 60€ par personne avec le matériel fourni
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 13:30:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Journée mêlant la pratique du Yoga, discipline du corps et de l’esprit qui comprend une grande variété d’exercices, et la création Cyanotype, c’est-à-dire l’art ancien du procédé photo qui reliera notre propre créativité et la nature.
Tiers lieu Les Charitains Place de la Liberté Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 49 40 35 lafabriqueeutopia@gmail.com
English :
A day combining the practice of Yoga, a mind-body discipline that includes a wide variety of exercises, with Cyanotype creation, the ancient art of the photo process that links our own creativity with nature.
German :
Ein Tag, der die Praxis des Yoga, einer Disziplin für Körper und Geist, die eine Vielzahl von Übungen umfasst, mit der Cyanotypie, der alten Kunst des Fotoprozesses, verbindet und unsere eigene Kreativität mit der Natur in Verbindung bringt.
Italiano :
Una giornata che combina la pratica dello yoga, una disciplina mente-corpo che comprende un’ampia varietà di esercizi, e la creazione della cianotipia, l’antica arte del processo fotografico che collega la nostra creatività alla natura.
Espanol :
Una jornada que combina la práctica del yoga, una disciplina mente-cuerpo que incluye una gran variedad de ejercicios, y la creación de cianotipos, el antiguo arte del proceso fotográfico que vincula nuestra propia creatividad y la naturaleza.
