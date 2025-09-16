Atelier d’automne Yoga Jala La Chaux-du-Dombief

Atelier d’automne Yoga Jala

51 bis Grande Rue La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 19:30:00
fin : 2025-09-23 20:30:00

Date(s) :
2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24

Atelier d’Automne avec Yoga Jala
La vitalité selon les saisons… Pratiquer transformer respirer.
Une invitation à participer au premier atelier de notre cycle.

Une invitation à se retrouver plus en forme, puissant, équilibré.
A devenir plus présent dans nos objectifs et notre connexion à la vie par les pratiques physiques, éthiques et transformatrices de Yoga.

2 ateliers au programme
Partager
Pranams pour la Paix du 16 au 18 septembre 2025
Equilibrer Bouger Respirer Se libérer
L’Equinoxe d’Automne du 22 au 24 septembre 2025

Atelier sur inscription   .

51 bis Grande Rue La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 05 54 97  ali@yoga-jala.com

