Atelier d’automne Yoga Jala La Chaux-du-Dombief
Atelier d’automne Yoga Jala La Chaux-du-Dombief mardi 16 septembre 2025.
Atelier d’automne Yoga Jala
51 bis Grande Rue La Chaux-du-Dombief Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 19:30:00
fin : 2025-09-23 20:30:00
Date(s) :
2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24
Atelier d’Automne avec Yoga Jala
La vitalité selon les saisons… Pratiquer transformer respirer.
Une invitation à participer au premier atelier de notre cycle.
Une invitation à se retrouver plus en forme, puissant, équilibré.
A devenir plus présent dans nos objectifs et notre connexion à la vie par les pratiques physiques, éthiques et transformatrices de Yoga.
2 ateliers au programme
Partager
Pranams pour la Paix du 16 au 18 septembre 2025
Equilibrer Bouger Respirer Se libérer
L’Equinoxe d’Automne du 22 au 24 septembre 2025
Atelier sur inscription .
51 bis Grande Rue La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 05 54 97 ali@yoga-jala.com
English : Atelier d’automne Yoga Jala
German : Atelier d’automne Yoga Jala
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’automne Yoga Jala La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2025-09-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX