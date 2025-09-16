Atelier d’automne Yoga Jala La Chaux-du-Dombief

Atelier d’automne Yoga Jala La Chaux-du-Dombief mardi 16 septembre 2025.

Atelier d’automne Yoga Jala

51 bis Grande Rue La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : – –

Début : 2025-09-16 19:30:00

fin : 2025-09-23 20:30:00

2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24

Atelier d’Automne avec Yoga Jala

La vitalité selon les saisons… Pratiquer transformer respirer.

Une invitation à participer au premier atelier de notre cycle.

Une invitation à se retrouver plus en forme, puissant, équilibré.

A devenir plus présent dans nos objectifs et notre connexion à la vie par les pratiques physiques, éthiques et transformatrices de Yoga.

2 ateliers au programme

Pranams pour la Paix du 16 au 18 septembre 2025

Equilibrer Bouger Respirer Se libérer

L’Equinoxe d’Automne du 22 au 24 septembre 2025

Atelier sur inscription .

51 bis Grande Rue La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 05 54 97 ali@yoga-jala.com

