Atelier d’autoréparations, Marché de Neussargues, Neussargues-Moissac

Atelier d’autoréparations Mercredi 6 mai, 10h00 Marché de Neussargues Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T13:00:00+02:00

Venez apprendre à réparer votre vélo pour vous (re)mettre en selle ou être autonome lors de vos sorties vélos et partir en sécurité. L’association du Chiffon noir sera présente à Neussargues le mercredi 06 mai sur le marché. Vous pourrez donc passer pour regarder, vous essayer aux petites réparations et même emmener votre vélo pour le réparer vous même avec l’aide de l’association.

Marché de Neussargues rue de la gare 15170 Neussargues Neussargues-Moissac 15170 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Venez apprendre à réparer votre vélo et devenir autonome pour vos sorties vélo