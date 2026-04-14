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Atelier d’autoréparations, Marché de Neussargues, Neussargues-Moissac

Atelier d’autoréparations, Marché de Neussargues, Neussargues-Moissac

Atelier d’autoréparations, Marché de Neussargues, Neussargues-Moissac mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Marché de Neussargues

Adresse : rue de la gare 15170 Neussargues

Ville : 15170 Neussargues-Moissac

Département : Cantal

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Atelier d’autoréparations Mercredi 6 mai, 10h00 Marché de Neussargues Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T13:00:00+02:00

Venez apprendre à réparer votre vélo pour vous (re)mettre en selle ou être autonome lors de vos sorties vélos et partir en sécurité. L’association du Chiffon noir sera présente à Neussargues le mercredi 06 mai sur le marché. Vous pourrez donc passer pour regarder, vous essayer aux petites réparations et même emmener votre vélo pour le réparer vous même avec l’aide de l’association.

Marché de Neussargues rue de la gare 15170 Neussargues Neussargues-Moissac 15170 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Venez apprendre à réparer votre vélo et devenir autonome pour vos sorties vélo