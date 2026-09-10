Atelier Davoine – Ouverture exceptionnelle, Musée René Davoine, Charolles

Informations pratiques

Atelier Davoine – Ouverture exceptionnelle 19 et 20 septembre Musée René Davoine Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’atelier de l’artiste Charolais « René Davoine ». L’occasion de découvrir un lieu atypique, ainsi que les coulisses du travail du scultpeur.

Musée René Davoine 32 rue Davoine 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 24 24 74 Maison-atelier de l’artiste René Davoine, le site conserve les outils et maquettes de ses œuvres les plus emblématiques. Fermé au public, le musée n’ouvre ses portes qu’à la Nuit des Musées et aux Journées européennes du patrimoine. L’entrée du site se fait par plusieurs marches.

Venez découvrir l’atelier de l’artiste Charolais « René Davoine ». L’occasion de découvrir un lieu atypique, ainsi que les coulisses du travail du scultpeur.

©J-P-Gobillot