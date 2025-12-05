Atelier de base informatique intergénération Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon
Début : 2025-12-05 09:30:00
fin : 2025-12-12 12:00:00
2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19
Besoin d’un coup de pouce avec l’informatique ?
Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez
vous perfectionner, cet atelier est fait pour vous !
Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr
English :
Need a helping hand with computers?
Whether you’re a beginner or want to improve
this workshop is for you!
L’événement Atelier de base informatique intergénération Grillon a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes