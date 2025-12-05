Atelier de base informatique intergénération Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Atelier de base informatique intergénération

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Début : 2025-12-05 09:30:00

fin : 2025-12-12 12:00:00

2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Besoin d’un coup de pouce avec l’informatique ?

Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez

vous perfectionner, cet atelier est fait pour vous !

English :

Need a helping hand with computers?

Whether you’re a beginner or want to improve

this workshop is for you!

