Atelier de base informatique intergénération Place Emile Colongin Grillon

Atelier de base informatique intergénération
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Début : 2026-02-06 09:30:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27
Besoin d’un coup de pouce avec l’informatique ?
Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez
vous perfectionner, cet atelier est fait pour vous !
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr
English :
Need a helping hand with computers?
Whether you’re a beginner or want to improve
this workshop is for you!
