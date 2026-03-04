Atelier de bibliothérapie : les petits bonheurs, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Atelier de bibliothérapie : les petits bonheurs Samedi 21 mars, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscription

Comme son nom l’indique, la bibliothérapie c’est “prendre soin par les livres”. Discipline non-médicale, elle est fondée sur l’idée que la lecture contribue au bien-être psychique.

Lors de cet atelier, nous irons puiser des « petits bonheurs » dans la littérature et la poésie

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

