Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys La Coop des Luys Sauvagnon

Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys La Coop des Luys Sauvagnon vendredi 24 octobre 2025.

Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys

La Coop des Luys 3 Place du Champ de Foire Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Vous pourrez apprendre la technique de perçage des graines et le montage des bijoux. Si vous avez de jolies graines, des bijoux en graines à réparer ou modifier, vous pouvez les apporter. Vous emporterez vos créations, à offrir ou à porter soi-même. Sans inscription. .

La Coop des Luys 3 Place du Champ de Foire Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 74 34 contact.coopdesluys@gmail.com

English : Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys

German : Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys

Italiano :

Espanol : Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys

L’événement Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys Sauvagnon a été mis à jour le 2025-10-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran