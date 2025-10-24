Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys La Coop des Luys Sauvagnon
Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys La Coop des Luys Sauvagnon vendredi 24 octobre 2025.
Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys
La Coop des Luys 3 Place du Champ de Foire Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Vous pourrez apprendre la technique de perçage des graines et le montage des bijoux. Si vous avez de jolies graines, des bijoux en graines à réparer ou modifier, vous pouvez les apporter. Vous emporterez vos créations, à offrir ou à porter soi-même. Sans inscription. .
La Coop des Luys 3 Place du Champ de Foire Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 74 34 contact.coopdesluys@gmail.com
English : Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys
German : Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys
Italiano :
Espanol : Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys
L’événement Atelier de bijoux en graines, à la Coop des Luys Sauvagnon a été mis à jour le 2025-10-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran