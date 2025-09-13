Atelier de Boxe I Casa do Povo · Carte Blanche I Collectif Boxe Autônomo La Maison des Métallos Paris

Atelier de Boxe I Casa do Povo · Carte Blanche I Collectif Boxe Autônomo La Maison des Métallos Paris samedi 13 septembre 2025.

Le collectif brésilien Boxe Autônomo y propose des cours gratuits et ouverts à toutes et tous, en dialogue avec des initiatives locales, notamment avec l’association Bien être – Liberté – Solidarité – Omnisport 93 de Bobigny. Entraîneurs, entraîneuses et boxeurs, boxeuses de São Paulo et de région parisienne animeront les séances d’entraînement et les sparrings. Né dans un squat réunissant réfugiés syriens, syriennes et palestinien, palestiniennes, et installé depuis 2018 à la Casa do Povo, Boxo Autônomo défend une pratique du sport résolument politique, antifasciste et solidaire. La boxe y est pensée comme un droit social et un espace de lutte contre le racisme, le sexisme et toutes les formes de discrimination.

Pendant toute la durée de la Carte Blanche du Festival d’Automne, la Maison des Métallos installe un ring de boxe en plein cœur de son hall.

Du samedi 13 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.festival-automne.com/fr/edition-2025/atelier-de-boxe-casa-do-povo-i-collectif-boxo-autonomo +33153451717 billetterie@festival-automne.com https://www.facebook.com/festivalautomne/ https://www.facebook.com/festivalautomne/