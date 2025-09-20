Atelier de brassage de bière Kanaha Beer Kanaha Beer Biscarrosse
Kanaha Beer 143, rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes
Tarif : 129 EUR
Début : 2025-09-20
fin : 2025-10-25
Dates : 2025-09-20 2025-10-11 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-15
Brasser sa bière Biscarrosse c’est possible !
Venez confectionner environ l’équivalent de 36 bouteilles (33 cl) de votre propre bière artisanale à la Brasserie Kanaha Beer. Cet atelier de brassage de bière est ouvert aux amateurs.
Choisissez votre recette et repartez après quelques semaines de fermentation avec vos bouteilles ! Pour les personnes ne pouvant pas récupérer leur bière, un envoi par transporteur vous sera proposé avec supplément.
Le programme de l’atelier
– Accueil café
– Cours théorique sur les ingrédients et le processus de production
– Création de votre recette
– La pratique
– Collation avec dégustation de bières Kanaha Beer
Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme
Les ateliers ont lieu 2 samedis par mois selon un calendrier bien précis.
Durée de l’atelier +/- 5 h30
Public concerné Débutant (activité réservée aux personnes majeures) .
Kanaha Beer 143, rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine
