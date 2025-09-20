Atelier de brassage de bière Kanaha Beer Kanaha Beer Biscarrosse

Kanaha Beer 143, rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes

Brasser sa bière Biscarrosse c’est possible !

Venez confectionner environ l’équivalent de 36 bouteilles (33 cl) de votre propre bière artisanale à la Brasserie Kanaha Beer. Cet atelier de brassage de bière est ouvert aux amateurs.

Choisissez votre recette et repartez après quelques semaines de fermentation avec vos bouteilles ! Pour les personnes ne pouvant pas récupérer leur bière, un envoi par transporteur vous sera proposé avec supplément.

Le programme de l’atelier

– Accueil café

– Cours théorique sur les ingrédients et le processus de production

– Création de votre recette

– La pratique

– Collation avec dégustation de bières Kanaha Beer

Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme

Les ateliers ont lieu 2 samedis par mois selon un calendrier bien précis.

Durée de l’atelier +/- 5 h30

Public concerné Débutant (activité réservée aux personnes majeures) .

Kanaha Beer 143, rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

