Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween La CoWo Pontonx-sur-l’Adour

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Inscris ton enfant de 5 à 11 ans à nos ateliers gratuits de bricolage créatif. Un moment créatif et ludique à partager !

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 80 74 65 contact@lacowo.fr

English : Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween

Sign up your child aged 5 to 11 for our free arts and crafts workshops. A fun and creative moment to share!

German : Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween

Melde dein Kind im Alter von 5 bis 11 Jahren zu unseren kostenlosen kreativen Bastelworkshops an. Ein kreativer und spielerischer Moment, den du mit anderen teilen kannst!?

Italiano :

Iscrivete i vostri bambini dai 5 agli 11 anni ai nostri laboratori gratuiti di arti e mestieri. È un modo divertente e creativo per condividere un momento insieme!

Espanol : Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween

Apunte a su hijo de 5 a 11 años a nuestros talleres gratuitos de manualidades. ¡Es una forma divertida y creativa de compartir un momento juntos!

