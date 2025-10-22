Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween La CoWo Pontonx-sur-l’Adour
Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween La CoWo Pontonx-sur-l’Adour mercredi 22 octobre 2025.
Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween
La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes
Inscris ton enfant de 5 à 11 ans à nos ateliers gratuits de bricolage créatif. Un moment créatif et ludique à partager !
La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 80 74 65 contact@lacowo.fr
English : Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween
Sign up your child aged 5 to 11 for our free arts and crafts workshops. A fun and creative moment to share!
German : Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween
Melde dein Kind im Alter von 5 bis 11 Jahren zu unseren kostenlosen kreativen Bastelworkshops an. Ein kreativer und spielerischer Moment, den du mit anderen teilen kannst!?
Italiano :
Iscrivete i vostri bambini dai 5 agli 11 anni ai nostri laboratori gratuiti di arti e mestieri. È un modo divertente e creativo per condividere un momento insieme!
Espanol : Atelier de bricolage pour enfants Photophore d’Halloween
Apunte a su hijo de 5 a 11 años a nuestros talleres gratuitos de manualidades. ¡Es una forma divertida y creativa de compartir un momento juntos!
