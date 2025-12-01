Atelier de bricolage Soultz-sous-Forêts
Atelier de bricolage Soultz-sous-Forêts samedi 20 décembre 2025.
Atelier de bricolage
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez exprimer votre créativité grâce à ces petits ateliers de bricolages de Noël !
Venez exprimer votre créativité grâce à ces petits ateliers de bricolages de Noël ! .
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
[CHRISTMAS IN THE OUTRE-FORÊT] Come and express your creativity in these little Christmas craft workshops!
German :
[WEIHNACHTEN IN OUTLAND] Bringen Sie Ihre Kreativität mit diesen kleinen Weihnachtsbastel-Workshops zum Ausdruck!
Italiano :
[Venite a esprimere la vostra creatività in questi piccoli laboratori di artigianato natalizio!
Espanol :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] ¡Venga a expresar su creatividad en estos pequeños talleres de manualidades navideñas!
L’événement Atelier de bricolage Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte