ATELIER DE BRODERIE SUR PHOTO

5 rue de la Fraternité Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-09

Atelier de broderie pour adultes.

À partir de photographies anciennes issues de l’exposition Photos de famille, Histoires de Vi(ll)e, les participants redonneront souffle et couleur à ces visages d’hier.

Fil après fil, chaque image reprendra vie grâce à la broderie, transformant les souvenirs en créations uniques, entre mémoire et imagination. .

5 rue de la Fraternité Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 92 54 musee.agathois@ville-agde.fr

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English :

Embroidery workshop for adults.

L’événement ATELIER DE BRODERIE SUR PHOTO Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34