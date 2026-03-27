ATELIER DE BRODERIE SUR PHOTO Agde
ATELIER DE BRODERIE SUR PHOTO Agde jeudi 9 avril 2026.
ATELIER DE BRODERIE SUR PHOTO
5 rue de la Fraternité Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-09
Atelier de broderie pour adultes.
À partir de photographies anciennes issues de l’exposition Photos de famille, Histoires de Vi(ll)e, les participants redonneront souffle et couleur à ces visages d’hier.
Fil après fil, chaque image reprendra vie grâce à la broderie, transformant les souvenirs en créations uniques, entre mémoire et imagination. .
5 rue de la Fraternité Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 92 54 musee.agathois@ville-agde.fr
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English :
Embroidery workshop for adults.
L’événement ATELIER DE BRODERIE SUR PHOTO Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34
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