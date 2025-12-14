Atelier de broderie sur photographies Place des Anciens Combattants Coarraze

Atelier de broderie sur photographies

Place des Anciens Combattants Bibliothèque de Coarraze Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Animé par Élodie Descoubes. Pour adultes Sur inscription

Une initiation ludique à la broderie sur photographie noir et blanc.

Venez découvrir cette technique originale et trouvez l’inspiration pour la création d’une œuvre poétique. Le matériel est fourni, une grande réserve de photographies est proposée par l’artiste, mais vous pouvez également apporter l’image de votre choix. .

Place des Anciens Combattants Bibliothèque de Coarraze Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

