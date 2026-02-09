Atelier de Cake Design Papillon Gourmand Refuge Les Prés Volants Les Bouchoux

Atelier de Cake Design Papillon Gourmand

Refuge Les Prés Volants 555 Route de Désertin Les Bouchoux Jura

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 13:30:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Décoration en pâte à sucre de gâteau et/ou muffins

Thème Pâques et Poisson d’Avril .

Refuge Les Prés Volants 555 Route de Désertin Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 99 73 96 contact.refuge@lespresvolants.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de Cake Design Papillon Gourmand

L’événement Atelier de Cake Design Papillon Gourmand Les Bouchoux a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE