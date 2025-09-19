Atelier de calligraphie Archives départementales De La Haute-Saône Vesoul

Atelier de calligraphie 19 et 20 septembre Archives départementales De La Haute-Saône Haute-Saône

Atelier en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Animé par un artiste professionnel, cet atelier à destination des adultes et des enfants propose une initiation à l’art de la calligraphie. Nous fournissons le matériel nécessaire : tous à vos plumes et à vos crayons !

Archives départementales De La Haute-Saône 14a Rue Miroudot Saint-Ferjeux, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957630 http://archives.haute-saone.fr/

© Archives départementales de la Haute-Saône