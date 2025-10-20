ATELIER DE CALLIGRAPHIE Argelliers

ATELIER DE CALLIGRAPHIE Argelliers lundi 20 octobre 2025.

ATELIER DE CALLIGRAPHIE

Rue des écoles Argelliers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Venez participer à cet atelier de calligraphie dans votre bibliothèque !

ECRITURE ET DESSINS

Venez passer un moment de détente et de partage autour de la calligraphie.

Animé par Stéphanie Romieu.

Plus d’informations auprès de la bibliothèque.

Venez participer à cet atelier de calligraphie dans votre bibliothèque !

ECRITURE ET DESSINS

Venez passer un moment de détente et de partage autour de la calligraphie.

Animé par Stéphanie Romieu.

Plus d’informations auprès de la bibliothèque. .

Rue des écoles Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 59 39 bibliotheque_argelliers@orange.fr

English :

Come and take part in this calligraphy workshop in your library!

WRITING AND DRAWING

Come and enjoy a relaxing moment of calligraphy.

Led by Stéphanie Romieu.

Further information from the library.

German :

Nehmen Sie an diesem Kalligraphie-Workshop in Ihrer Bibliothek teil!

SCHREIBEN UND ZEICHNEN

Verbringen Sie eine entspannte und gemeinsame Zeit rund um die Kalligraphie.

Moderiert von Stephanie Romieu.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Bibliothek.

Italiano :

Venite a partecipare a questo laboratorio di calligrafia nella vostra biblioteca!

SCRITTURA E DISEGNO

Venite a godervi un momento di relax con la calligrafia.

Condotto da Stéphanie Romieu.

Ulteriori informazioni presso la biblioteca.

Espanol :

¡Ven a participar en este taller de caligrafía en tu biblioteca!

ESCRITURA Y DIBUJO

Ven a disfrutar de un momento relajante de caligrafía.

Dirigido por Stéphanie Romieu.

Más información en la biblioteca.

L’événement ATELIER DE CALLIGRAPHIE Argelliers a été mis à jour le 2025-10-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT