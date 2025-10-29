Atelier de calligraphie Cosmopolis Nantes

Atelier de calligraphie Cosmopolis Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 18:00 – 19:00

Gratuit : non Gratuit. Sur réservation : tél. 06 51 65 31 55

Dans le prolongement de la conférence de Philippe Ouzounian sur l’alphabet arménien, un atelier de calligraphie vous est proposé. Une occasion unique d’expérimenter par vous-même la beauté de cet alphabet millénaire à travers l’art de l’écriture.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr