Atelier de Calligraphie de pleine conscience Chez Jeanne & Sauvage Limeuil

Chez Jeanne & Sauvage 65 Rue du Port Limeuil Dordogne

ATELIER DE CALLIGRAPHIE DE PLEINE CONSCIENCE par Emily SHING

Rejoignez nous pour une expérience unique où la méditation zen et l’art ancestral de la calligraphie chinoise se rencontrent pour cultiver la paix intérieure et la créativité. Durant ce cours, vous apprendrez les bases de la calligraphie, une pratique qui favorise la concentration et le bien être. Présentation de l’origine de la calligraphie chinoise, apprentissage de quelques idéogrammes chinois, puis pratique à l’encre noire sur du papier de riz.

Atelier conçu pour tous, débutants ou expérimentés, cherchant à intégrer la pleine conscience dans leur vie quotidienne à travers des pratiques artistiques et méditatives.

Entrée libre, places limitées, merci de réserver. .

Chez Jeanne & Sauvage 65 Rue du Port Limeuil 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 68 15

English : Atelier de Calligraphie de pleine conscience

Mindfulness Calligraphy workshop by Emily Shing. Workshop designed for beginners and experienced alike. Discover artistic and meditative practices. Reservations required. Free admission.

German : Atelier de Calligraphie de pleine conscience

Achtsamkeits-Kalligraphie-Workshop von Emily Shing. Dieser Workshop ist für alle gedacht, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Entdecken Sie künstlerische und meditative Praktiken. Nur mit vorheriger Anmeldung. Freier Eintritt.

Italiano :

Laboratorio di calligrafia Mindfulness a cura di Emily Shing. Questo workshop è pensato sia per i principianti che per i calligrafi esperti. Scoprite le pratiche artistiche e meditative. È necessaria la prenotazione. Ingresso libero.

Espanol : Atelier de Calligraphie de pleine conscience

Taller de caligrafía Mindfulness impartido por Emily Shing. Este taller está diseñado tanto para principiantes como para calígrafos experimentados. Descubra prácticas artísticas y meditativas. Es necesario reservar. Entrada gratuita.

