Atelier de Calligraphie Place Isabelle d’Orléans Eu
vendredi 18 septembre 2026 · Place Isabelle d'Orléans · Eu
Informations pratiques
Eu
Atelier de Calligraphie
Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
En écho à la présentation lors de Journées du Patrimoine de l’Adresse de la Cité de Londres, chef-d’œuvre de calligraphie offert à Louis-Philippe lors de son voyage à Londres en 1844, le Musée Louis-Philippe organise le samedi 18 septembre à 11h un atelier calligraphie en salle du carrosse.
A partir de 8 ans.
Réservation obligatoire (chateau-musee@ville-eu.fr ou 02.27.28.20.76)
Gratuit .
Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76
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English : Atelier de Calligraphie
L’événement Atelier de Calligraphie Eu a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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