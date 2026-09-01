Atelier de Calligraphie Place Isabelle d’Orléans Eu

Informations pratiques

Eu

Atelier de Calligraphie

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

En écho à la présentation lors de Journées du Patrimoine de l’Adresse de la Cité de Londres, chef-d’œuvre de calligraphie offert à Louis-Philippe lors de son voyage à Londres en 1844, le Musée Louis-Philippe organise le samedi 18 septembre à 11h un atelier calligraphie en salle du carrosse.

A partir de 8 ans.

Réservation obligatoire (chateau-musee@ville-eu.fr ou 02.27.28.20.76)

Gratuit .

Place Isabelle d’Orléans Château-Musée Louis Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76

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English : Atelier de Calligraphie

L’événement Atelier de Calligraphie Eu a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers