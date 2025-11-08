Atelier de Calligraphie Japonaise Barfleur

Atelier de Calligraphie Japonaise Barfleur samedi 8 novembre 2025.

Atelier de Calligraphie Japonaise

17 rue Pierre Salley Barfleur Manche

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08 15:00:00

2025-11-08

Kohana Sumi, artiste japonaise, propose 2 ateliers de calligraphie japonaise le samedi 8 novembre.

Un premier atelier, de 13h30 à 15h00 sera consacré aux enfants (entre 6 et 16 ans) puis un second permettra aux adultes (+ de 16 ans) de s’essayer à cet art japonais.

Retrouvez-la au Petit Salon de Julie, salon de thé associatif chaleureux et convivial récemment installé dans les locaux de l’école Sainte-Marie-Madeleine de Barfleur, pour profiter de cet atelier créatif exceptionnel.

Un goûter vous sera offert sur place ! Réservation au 0679692883.

Les bénéfices seront reversés à l’école de Barfleur. .

17 rue Pierre Salley Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 79 69 28 83

