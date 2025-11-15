Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de calligraphie japonaise Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 15 novembre 2025.

Venez vous initier à l’art de l’écriture japonaise (Espace Japon) et repartez avec vos créations! À vos pinceaux!

Initiation à la calligraphie japonaise pour les enfants conduite par l’Espace Japon
Le samedi 15 novembre 2025
de 10h30 à 12h00
gratuit

A compter du 25 octobre, sur réservation obligatoire auprès des bibliothécaires dans la limite de 8 enfants.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil  75012 Paris
+33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr