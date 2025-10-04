Atelier de calligraphie japonaise Bibliothèque Salim Hatubou Marseille

Atelier de calligraphie japonaise Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Salim Hatubou Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Tracez à l’encre de Chine un tronc, des racines et des branches : vous avez écrit le mot arbre. Les idéogrammes expriment une idée. À travers cet atelier, découvrez cette écriture et apprenez à tracer les caractères élémentaires.

Bibliothèque Salim Hatubou 1 rue des frégates Marseille 13015

