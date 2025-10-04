Atelier de calligraphie japonaise Médiathèque De Saint-Céré Saint-Céré

Atelier de calligraphie japonaise Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque De Saint-Céré Lot

à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Venez exprimer votre créativité et vous initier à une pratique ancestrale pleine de sens et de techniques uniques.

Guidés pas à pas, vous explorerez votre imagination et apprendrez de nouvelles compétences manuelles.

Vous repartirez avec vos propres créations, souvenirs tangibles de ce moment artistique et enrichissant.

Médiathèque De Saint-Céré 18 Avenue Victor Hugo 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 0565381814 https://mediatheque.saint-cere.fr/ mediatheque@saint-cere.fr

@ Clémence Delugeau