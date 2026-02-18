Atelier de calligraphie latine Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron

Atelier de calligraphie latine

Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Venez vous initier à l’art de la calligraphie latine. Réservé à un public adulte et sur inscription.

Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr

English :

Learn the art of Latin calligraphy. Adults only, registration required.

