Atelier de calligraphie latine Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron
Atelier de calligraphie latine Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron samedi 14 mars 2026.
Atelier de calligraphie latine
Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Venez vous initier à l’art de la calligraphie latine. Réservé à un public adulte et sur inscription.
.
Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn the art of Latin calligraphy. Adults only, registration required.
L’événement Atelier de calligraphie latine Anneyron a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche