Atelier de calligraphie latine Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 5 novembre 2025.

Laissez voyager votre imagination en traçant des lettres, des mots, des textes et des dessins à l’encre de Chine avec des plumes étonnantes.

Mercredi 5 novembre de 14h à 15h30 : initiation à la calligraphie latine – Tout public à partir de 8 ans

Le mercredi 05 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles