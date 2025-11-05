Atelier de calligraphie latine Bibliothèque des Batignolles Paris
Atelier de calligraphie latine Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 5 novembre 2025.
Laissez voyager votre imagination en traçant des lettres, des mots, des textes et des dessins à l’encre de Chine avec des plumes étonnantes.
Mercredi 5 novembre de 14h à 15h30 : initiation à la calligraphie latine – Tout public à partir de 8 ans
Le mercredi 05 novembre 2025
de 14h00 à 15h30
gratuit
Sur inscription auprès des bibliothécaires
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-05T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-05T16:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-05T14:00:00+02:00_2025-11-05T15:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles