Atelier de calligraphie Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Samedi 18 avril · de 15h à 18h · Ormédo · tout public Tout public, En famille

Avec Lahcen OujddiArtiste calligraphe, amoureux de la langue arabe et du métissage des cultures, Lahcen Oujddi fera découvrir la calligraphie arabe. Vous utiliserez les outils du calligraphe – calame, encre et papier – et vous vous initierez aux premiers gestes de la calligraphie arabe.À mi-chemin entre la peinture et l’écriture, cet atelier vous fera découvrir une autre culture et vous permettra de vous amuser tout en apprenant.Samedi 18 avril · de 15h à 18h · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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