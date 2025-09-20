Atelier de calligraphie Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains

Atelier de calligraphie 20 et 21 septembre Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Entrée libre | Atelier proposé en continu de 15h30 à 18h.

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez vous essayer à la pratique de la calligraphie, cet art magnifié par les moines copistes de l’abbaye de Luxeuil !

Construite au milieu du XVe siècle, la Tour des Échevins est l'ancien hôtel de ville de Luxeuil. Ce vaste édifice rectangulaire s'élève sur quatre étages, s'ouvrant sur un bel escalier en vis. Ainsi, 146 marches sont à gravir pour entrevoir un panorama extraordinaire sur les Vosges et les Alpes. Ce bâtiment abrite le musée municipal d'art et d'archéologie.

