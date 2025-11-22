Atelier de calligraphie Salle des fêtes Puy-Saint-Martin
Atelier de calligraphie Salle des fêtes Puy-Saint-Martin samedi 22 novembre 2025.
Atelier de calligraphie
Salle des fêtes Place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Atelier de calligraphie avec Marie NUEL, calligraphe et enlumineuse.
Réalisation de lettres cadelées telles que celles présentes dans les manuscrits anciens conservés par les Archives Municipales et Communautaires de Montélimar.
.
Salle des fêtes Place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr
English :
Calligraphy workshop with Marie NUEL, calligrapher and illuminator.
Creation of cadelated letters such as those found in ancient manuscripts held by Montélimar’s Archives Municipales et Communautaires.
German :
Kalligraphie-Workshop mit Marie NUEL, Kalligraphin und Buchmalerin.
Herstellung von kadellierten Buchstaben , wie sie in alten Manuskripten vorkommen, die im Stadt- und Gemeindearchiv von Montélimar aufbewahrt werden.
Italiano :
Laboratorio di calligrafia con Marie NUEL, calligrafa e miniatrice.
Creazione di lettere cadenzate come quelle presenti negli antichi manoscritti conservati presso l’Archivio comunale e della Comunità di Montélimar.
Espanol :
Taller de caligrafía con Marie NUEL, calígrafa e iluminadora.
Creación de letras cadenadas como las que se encuentran en manuscritos antiguos conservados en los Archivos Municipales y Comunales de Montélimar.
L’événement Atelier de calligraphie Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-10-02 par Montélimar Tourisme Agglomération