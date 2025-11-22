Atelier de calligraphie Salle des fêtes Puy-Saint-Martin

Atelier de calligraphie

Salle des fêtes Place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Atelier de calligraphie avec Marie NUEL, calligraphe et enlumineuse.

Réalisation de lettres cadelées telles que celles présentes dans les manuscrits anciens conservés par les Archives Municipales et Communautaires de Montélimar.

Salle des fêtes Place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr

English :

Calligraphy workshop with Marie NUEL, calligrapher and illuminator.

Creation of cadelated letters such as those found in ancient manuscripts held by Montélimar’s Archives Municipales et Communautaires.

German :

Kalligraphie-Workshop mit Marie NUEL, Kalligraphin und Buchmalerin.

Herstellung von kadellierten Buchstaben , wie sie in alten Manuskripten vorkommen, die im Stadt- und Gemeindearchiv von Montélimar aufbewahrt werden.

Italiano :

Laboratorio di calligrafia con Marie NUEL, calligrafa e miniatrice.

Creazione di lettere cadenzate come quelle presenti negli antichi manoscritti conservati presso l’Archivio comunale e della Comunità di Montélimar.

Espanol :

Taller de caligrafía con Marie NUEL, calígrafa e iluminadora.

Creación de letras cadenadas como las que se encuentran en manuscritos antiguos conservados en los Archivos Municipales y Comunales de Montélimar.

