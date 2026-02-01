Atelier de calligraphie Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Atelier de calligraphie Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes mercredi 11 février 2026.
Atelier de calligraphie
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
2026-02-11
Le film d’animation Brendan et le secret de Kells suivi d’un atelier de calligraphie sur marque-page.
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 mediationcinema@galliasaintes.com
English :
The animated film Brendan and the Secret of Kells followed by a bookmark calligraphy workshop.
