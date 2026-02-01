Atelier de calligraphie Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Atelier de calligraphie

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Le film d’animation Brendan et le secret de Kells suivi d’un atelier de calligraphie sur marque-page.

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 mediationcinema@galliasaintes.com

English :

The animated film Brendan and the Secret of Kells followed by a bookmark calligraphy workshop.

