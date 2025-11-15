Atelier de calligraphie route de la Coucourde Sauzet
Atelier de calligraphie route de la Coucourde Sauzet samedi 15 novembre 2025.
Atelier de calligraphie
route de la Coucourde Le Dauphin place de La Poste Sauzet Drôme
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Atelier de calligraphie avec Marie NUEL, calligraphe et enlumineuse.
Réalisation de lettres cadelées , telles que celles qui ornent les manuscrits anciens conservés par les Archives Municipales et Communautaires de Montélimar.
route de la Coucourde Le Dauphin place de La Poste Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr
English :
Calligraphy workshop with Marie NUEL, calligrapher and illuminator.
Creation of cadelé letters , such as those found on ancient manuscripts held by Montélimar’s Archives Municipales et Communautaires.
German :
Kalligraphie-Workshop mit Marie NUEL, Kalligraphin und Buchmalerin.
Herstellung von kadellierten Buchstaben , wie sie alte Manuskripte zieren, die im Stadt- und Gemeindearchiv von Montélimar aufbewahrt werden.
Italiano :
Laboratorio di calligrafia con Marie NUEL, calligrafa e miniatrice.
Creazione di lettere cadenzate , come quelle presenti su antichi manoscritti conservati presso l’Archivio comunale e della Comunità di Montélimar.
Espanol :
Taller de caligrafía con Marie NUEL, calígrafa e iluminadora.
Creación de letras cadenadas , como las que se encuentran en los manuscritos antiguos conservados en los Archivos Municipales y Comunales de Montélimar.
