Atelier de calligraphie route de la Coucourde Sauzet

Atelier de calligraphie

route de la Coucourde Le Dauphin place de La Poste Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Atelier de calligraphie avec Marie NUEL, calligraphe et enlumineuse.

Réalisation de lettres cadelées , telles que celles qui ornent les manuscrits anciens conservés par les Archives Municipales et Communautaires de Montélimar.

.

route de la Coucourde Le Dauphin place de La Poste Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr

English :

Calligraphy workshop with Marie NUEL, calligrapher and illuminator.

Creation of cadelé letters , such as those found on ancient manuscripts held by Montélimar’s Archives Municipales et Communautaires.

German :

Kalligraphie-Workshop mit Marie NUEL, Kalligraphin und Buchmalerin.

Herstellung von kadellierten Buchstaben , wie sie alte Manuskripte zieren, die im Stadt- und Gemeindearchiv von Montélimar aufbewahrt werden.

Italiano :

Laboratorio di calligrafia con Marie NUEL, calligrafa e miniatrice.

Creazione di lettere cadenzate , come quelle presenti su antichi manoscritti conservati presso l’Archivio comunale e della Comunità di Montélimar.

Espanol :

Taller de caligrafía con Marie NUEL, calígrafa e iluminadora.

Creación de letras cadenadas , como las que se encuentran en los manuscritos antiguos conservados en los Archivos Municipales y Comunales de Montélimar.

L’événement Atelier de calligraphie Sauzet a été mis à jour le 2025-10-02 par Montélimar Tourisme Agglomération