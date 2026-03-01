Atelier de calligraphie Sierck-les-Bains
Atelier de calligraphie Sierck-les-Bains samedi 21 mars 2026.
Atelier de calligraphie
6 Quai des Ducs de Lorraine Sierck-les-Bains Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez découvrir l’art des belles lettres à la bibliothèque municipale de Sierck-les-Bains avec la calligraphe Jeanine Sold!
Ouvert à tous à partir de 8 ans, cet atelier animé par une professionnelle vous permettra de vous initier à la calligraphie, notamment au travers de la confection de marque-pages et de cartes de vœux.Tout public
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6 Quai des Ducs de Lorraine Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 51 74
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English :
Come and discover the art of fine letters at the Sierck-les-Bains public library with calligrapher Jeanine Sold!
Open to everyone aged 8 and over, this professionally-led workshop will introduce you to the art of calligraphy, including the creation of bookmarks and greeting cards.
L’événement Atelier de calligraphie Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-12 par TROIS FRONTIERES TOURISME