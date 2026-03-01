Atelier de calligraphie

6 Quai des Ducs de Lorraine Sierck-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez découvrir l’art des belles lettres à la bibliothèque municipale de Sierck-les-Bains avec la calligraphe Jeanine Sold!

Ouvert à tous à partir de 8 ans, cet atelier animé par une professionnelle vous permettra de vous initier à la calligraphie, notamment au travers de la confection de marque-pages et de cartes de vœux.Tout public

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6 Quai des Ducs de Lorraine Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 51 74

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English :

Come and discover the art of fine letters at the Sierck-les-Bains public library with calligrapher Jeanine Sold!

Open to everyone aged 8 and over, this professionally-led workshop will introduce you to the art of calligraphy, including the creation of bookmarks and greeting cards.

L’événement Atelier de calligraphie Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-12 par TROIS FRONTIERES TOURISME