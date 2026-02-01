Atelier de calligraphie Musée de lécole rurale en Bretagne Trégarvan
Atelier de calligraphie Musée de lécole rurale en Bretagne Trégarvan mercredi 18 février 2026.
Atelier de calligraphie
Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas Trégarvan Finistère
Début : 2026-02-18 14:15:00
fin : 2026-02-18 16:45:00
2026-02-18
Avec la calligraphe Josiane Page, venez apprendre à tracer les lettres avec de l’encre violette au porte-plume et la plume sergent major ou autres plumes pointues, comme à l’école autrefois. Durant ce stage, vous allez avoir une approche de “L’Anglaise”, écriture faite de pleins et de déliés. Ici, à la fin de votre apprentissage, vous écrirez une phrase de votre choix (réfléchissez-y avant votre venue) sur le thème de “l’amour ou de l’hiver.”
Pour les ado-adultes dès 12 ans. Durée 2h30
Tarif d’entrée + 4€ par personne
Sur réservation à mediation.tregarvan@cdp29.fr (jauge limitée 8 personnes) .
Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne
