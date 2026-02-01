Atelier de calligraphie Musée de lécole rurale en Bretagne Trégarvan

Atelier de calligraphie

Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas Trégarvan Finistère

Début : 2026-02-18 14:15:00

fin : 2026-02-18 16:45:00

2026-02-18

Avec la calligraphe Josiane Page, venez apprendre à tracer les lettres avec de l’encre violette au porte-plume et la plume sergent major ou autres plumes pointues, comme à l’école autrefois. Durant ce stage, vous allez avoir une approche de “L’Anglaise”, écriture faite de pleins et de déliés. Ici, à la fin de votre apprentissage, vous écrirez une phrase de votre choix (réfléchissez-y avant votre venue) sur le thème de “l’amour ou de l’hiver.”

Pour les ado-adultes dès 12 ans. Durée 2h30

Tarif d’entrée + 4€ par personne

Sur réservation à mediation.tregarvan@cdp29.fr (jauge limitée 8 personnes) .

