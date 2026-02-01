Atelier de carrelage portugais Médiathèque du Rouillacais Rouillac

Atelier de carrelage portugais

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac Charente

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

L’atelier propose aux enfants un moment d’expression plastique, d’expérimentation autour des formes, des couleurs et des motifs, pour découvrir l’univers coloré des azulejos et développer leur créativité.

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

English :

The workshop offers children a chance to express themselves through plastic art, experimenting with shapes, colors and motifs, to discover the colorful world of azulejos and develop their creativity.

