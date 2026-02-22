Atelier de cartographie participative rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol
Atelier de cartographie participative rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol mercredi 25 février 2026.
Atelier de cartographie participative
rue Henri Laborde Foyer municipal Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Atelier de cartographie participative présenter la démarche et les enjeux du schéma Directeur des mobilités Actives, recueillir vos connaissances du territoire afin d’identifier les enjeux, points de vigilance et secteurs à potentiel pour le développement des mobilités actives. Ouvert à tous. 06 24 86 17 53 .
rue Henri Laborde Foyer municipal Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 17 53 mobilites@pays-isle-perigord.com
