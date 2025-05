ATELIER DE CERAMIQUE ET RAKU – Avène, 23 mai 2025 07:00, Avène.

Hérault

ATELIER DE CERAMIQUE ET RAKU Le coural Avène Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

L’atelier de céramique Fou d’Argile vous fait découvrir le Raku !

Rendez vous au hameau du Coural à 3km d’Avène dans l’atelier Fou d’Argile à 15h30

Chaque participant repartira avec une pièce de poterie

L’atelier de céramique Fou d’Argile vous fait découvrir le Raku !

Rendez vous au hameau du Coural à 3km d’Avène dans l’atelier Fou d’Argile à 15h30

Chaque participant repartira avec une pièce de poterie .

Le coural

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 04 15 83 46

English :

The Fou d’Argile ceramics workshop introduces you to Raku!

Meet at the Fou d’Argile workshop in the hamlet of Coural, 3km from Avène, at 3.30pm

Each participant will leave with a piece of pottery

German :

In der Keramikwerkstatt Fou d’Argile lernen Sie Raku kennen!

Treffen Sie sich im Weiler Coural, 3 km von Avène entfernt, im Atelier Fou d’Argile um 15.30 Uhr

Jeder Teilnehmer geht mit einem Stück Töpferware nach Hause

Italiano :

Il laboratorio di ceramica Fou d’Argile vi invita a scoprire il Raku!

Appuntamento nella frazione di Coural, a 3 km da Avène, presso il laboratorio Fou d’Argile alle 15.30

Ogni partecipante potrà lasciare il laboratorio con un pezzo di ceramica

Espanol :

¡El taller de cerámica Fou d’Argile te inicia en el Raku!

Cita en la aldea de Coural, a 3 km de Avène, en el taller de Fou d’Argile a las 15.30 h

Cada participante se llevará una pieza de cerámica

L’événement ATELIER DE CERAMIQUE ET RAKU Avène a été mis à jour le 2025-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB