Atelier de céramique pour les personnes endeuillées – Cimetière Miséricorde Nantes, 18 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 14:00 – 16:30

Gratuit : non 45 euros par personne Sur inscription auprès de l’Atelier lacNbre de places : 4 à 8 Tout public

Intervenante : Virginie Jourdain, Atelier lacComment penser la transformation qui nous saisit par le deuil ? Comment imaginer des nouveaux liens avec nos défunt-es ? Destiné aux personnes endeuillées, cet atelier permettra la création d’un objet dédié à un-e défunt-es afin de garder vive la mémoire. [Important : ce temps post-obsèques n’est pas un atelier de soutien psychologique, ni de cérémonie funéraire].Retrouvez le programme complet sur Nantes Patrimonia :https://patrimonia.nantes.fr

Cimetière Miséricorde Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 93 86